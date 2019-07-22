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ŞANLIURFA TERASTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ AYŞE ÖLDÜ

ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.

22.07.2019 12:39
ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.
Olay gece yarısı Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evlerinin terasında oyun oynayan Ayşe Yıldız, bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Aile, hemen sağlık ekibi çağırdı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Ayşe'nin cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, soruşturma başlattı. ŞANLIURFA TERASTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ AYŞE ÖLDÜ
Kaynak: DHA
Ayşe Yıldız, Güncel

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