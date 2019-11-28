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Şanlıurfa teröristlerden akçakale'ye havanlı saldırı 4 asker yaralı

SURİYE'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi.

28.11.2019 01:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:06
SURİYE'nin Tel Abyad bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 'nın ilçesindeki sınır karakoluna havanlı saldırı düzenlendi. 4 askerin yaralandığı saldırı sonrası, havan atışının yapıldığı bölge topçu birlikleri tarafından yoğun ateş altına alındı.
Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad'ın Ayn İsa bölgesinden gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Teröristler tarafından ateşlenen havan mermileri sınır hattında bulunan bir hudut karakoluna isabet etti. Saldırıda 4 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerler burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
MİSLİ İLE KARŞILIK VERİLDİ
Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi. PKK/YPG'li teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu. Sınırda güvenlik önlemleri artırılırken, tespit edilen teröristlere ait hedeflere yönelik obüs atışları aralıksız devam etti.
Şanlıurfa teröristlerden akçakale'ye havanlı saldırı 4 asker yaralı

Şanlıurfa, Akçakale, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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