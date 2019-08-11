Haberler» Güncel» Haber

ŞANLIURFA Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor

Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyorŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.

11.08.2019 17:31
ŞANLIURFA Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor
Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristlerin siper ve tünel kazı çalışmaları sürüyor.
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD'li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.
ŞANLIURFA Teröristlerin Resulayn'daki tünel ve siper kazıları devam ediyor

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:43   ELAZIĞ AKTAŞ TRAFİK KAZALARINI EN AZA İNDİRMEK İÇİN SEFERBER OLDUK
18:42   - Tanzanya'da Ölü Sayısı 68'e Çıktı
18:36   Şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
18:36   Kurban Bayramı kutlanıyor
18:34   Sadakataşı Derneğinden Kırgızistan'a kurban eti yardımı
18:32   45 düzensiz göçmen yakalandı
18:30   Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı