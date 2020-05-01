Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ŞANLIURFA Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındıİSTANBUL'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü.

01.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:44

Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

İSTANBUL'da, koronavirüs şüphesi ile test yapılan bir kişi, test sonucunu beklemeden memleketi Şanlıurfa'ya döndü. Adı öğrenilemeyen kişinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine bugün Siverek ilçesine bağlı Eğriçay Mahallesi karantinaya alındı.

İstanbul'da çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiye koronavirüs şüphesi ile gittiği hastanede test yapıldı. Test sonucunu beklemeyen hasta, dün memleketi olan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine geldi. İstanbul'da testi yapan sağlık kuruluşu testin pozitif çıkması ile polisten yardım alarak, hastanın Siverek ilçesine 50 kilometre uzaklıkta kırsal Eğriçay Mahallesi'ndeki ailesinin yanına döndüğünü belirledi. İlçe Kaymakamlığına bilgi verilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bin 500 nüfuslu mahalleyi karantinaya alındı. Jandarma tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Mahalle ile diğer mahalleler arasındaki bağlantı yollarına da iş makineleri ile hafriyat döküldü.

Koronavirüs teşhisi konan hasta tedaviye alınırken, temasta bulunduğu aile fertlerine ise koronavirüs testi yapıldı.

ŞANLIURFA Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, İstanbul, Siverek, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Fransız milletvekilinden Türkiye’nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? Haberler
Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi?
Trump’ın ’Korona Vuhan’daki laboratuvardan çıktı’ suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz Haberler
Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un’un öldüğünden yüzde 99 eminim Haberler
Güney Koreli milletvekili: Kim Jong-un'un öldüğünden yüzde 99 eminim
Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Anne ve oğul koronavirüse yenildi Haberler
Anne ve oğul koronavirüse yenildi
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Haberler››Güncel››ŞANLIURFA Test sonucunu beklemeden hastaneden ayrıldı, 1 mahalle karantinaya alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:35: İSTANBUL -İSTANBUL'DA BALKONDA 1 MAYIS KUTLAMASI - Haber 22:32: Antalya'da 1 Mayıs balkonlardan kutlandı - Haber 22:32: Rusya İnşaat Bakanı, Kovid-19'a yakalandı - Haber 22:32: Telefonu çalındığı için polisi arayan kadına, yasak ihlalinden ceza uygulandı - Haber 22:31: Sivas'ta karantinadaki vatandaşlar için ramazan programı - Haber 21:24: Trump'ın "Korona Vuhan'daki laboratuvardan çıktı" suçlamasına Dünya Sağlık Örgütü cevap verdi: Virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz - Haber 21:20: Fransız milletvekilinden Türkiye'nin korona yardımıyla ilgili küstah sözler: Macron bizi daha aşağı düşürebilir mi? - Haberler 21:05: Dünya Sağlık Örgütü: Birçok ülke koronavirüs kaynaklı ölümleri doğru şekilde tespit edemiyor - Haber 19:45: Dolandırıcılık çetesinin lise öğrencisi üyesi yakalandı! Bilgisayarından 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi çıktı - Haberler 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber