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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-10,00 liradan satıldı.

09.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:06
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,00-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
FasulyeKg3,25 3,25
Kırmızı mercimekKg 4,83 4,97
MısırKg1,00 1,36
BuğdayKg1,10 1,10
ArpaKg1,34 1,34
Kütlü pamukKg 2,50 2,60
Preseli pamukKg 8,00 10,00
Yağlık çiğitKg 0,87 1,08

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi
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