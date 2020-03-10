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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30-10,15 liradan satıldı.

10.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:40
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,30-10,15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek
Kg4,804,87
Tohumluk çiğitKg1,201,20
MısırKg1,231,23
Yağlık çiğitKg1,051,05
Preseli pamukKg7,3010,15
Kütlü pamukKg 2,803,80

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi
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