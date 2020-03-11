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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.

11.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:08
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kütlü pamuğun kilogramı 2,70-4,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Kırmızı mercimekKg 2,00 2,60
MısırKg1,24 1,36
BuğdayKg1,00 1,60
ArpaKg0,800,85
Kütlü pamukKg 2,70 4,00
NohutKg 2,00 2,00

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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