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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40-9,60 liradan satıldı.

12.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:12
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,40-9,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,005,15
NohutKg1,801,80
ArpaKg0,800,90
BuğdayKg1,001,98
MısırKg1,201,30
Preseli pamukKg8,409,60
Kütlü pamukKg 2,702,95

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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