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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.

13.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:42
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg2,002,45
NohutKg1,801,80
ArpaKg1,281,28
BuğdayKg1,542,08
NohutKg2,552,55
Dana karkasKg33,6033,60
SakatatKg36,0036,00
FasulyeKg 3,205,00

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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