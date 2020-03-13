Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.
13.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:42
Şanlıurfa Ticaret Borsasında sakatatın kilogramı 36 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|2,45
|Nohut
|Kg
|1,80
|1,80
|Arpa
|Kg
|1,28
|1,28
|Buğday
|Kg
|1,54
|2,08
|Nohut
|Kg
|2,55
|2,55
|Dana karkas
|Kg
|33,60
|33,60
|Sakatat
|Kg
|36,00
|36,00
|Fasulye
|Kg
|3,20
|5,00
Kaynak: AA
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