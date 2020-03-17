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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05 liradan satıldı.

17.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:16
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 9,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Yağlık çiğitKg1,061,07
BuğdayKg1,001,85
MısırKg0,701,28
ArpaKg0,800,80
Preseli pamukKg9,059,05
Kütlü pamukKg 2,503,80

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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