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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,40-3,50 liradan satıldı.

18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,40-3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek
Kg2,102,20
ArpaKg0,851,20
MısırKg1,021,23
BuğdayKg1,001,10
Kütlü pamukKg 3,403,50

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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