Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,40-3,50 liradan satıldı.
18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda kütlü pamuğun kilogramı 3,40-3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,10
|2,20
|Arpa
|Kg
|0,85
|1,20
|Mısır
|Kg
|1,02
|1,23
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,10
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,40
|3,50
Kaynak: AA
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