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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9 liradan satıldı.

19.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
ArpaKg0,900,90
Antep fıstığıKg59,9760,32
Kütlü pamukKg2,454,00
Preseli pamukKg8,509,00
Yağlık çiğitKg 0,801,05

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şanlıurfa, Ekonomi

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