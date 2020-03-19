Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9 liradan satıldı.
19.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,50-9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,90
|Antep fıstığı
|Kg
|59,97
|60,32
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,45
|4,00
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|9,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,80
|1,05
Kaynak: AA