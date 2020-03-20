Şanlıurfa Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Arpa Kg 0,90 0,90 Kırmızı kabuklu mercimek Kg 4,90 4,90 Buğday Kg 1,55 1,60 Dana karkas Kg 33,25 33,25 Süt Kg 1,60 2,50 Mısır Kg 1,30 1,30

Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 33,25 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Kaynak: AA