Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 33,25 liradan satıldı.
20.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:06
Şanlıurfa Ticaret Borsasında dana karkasın kilogramı 33,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Arpa
|Kg
|0,90
|0,90
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,90
|4,90
|Buğday
|Kg
|1,55
|1,60
|Dana karkas
|Kg
|33,25
|33,25
|Süt
|Kg
|1,60
|2,50
|Mısır
|Kg
|1,30
|1,30
Kaynak: AA
Etiketler : Ekonomi