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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10-10,00 liradan satıldı.

23.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,10-10,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Yağlık çiğitKg0,85 1,18
NohutKg1,80 2,00
Kırmızı mercimekKg 2,00 2,00
MısırKg1,18 1,26
BuğdayKg1,60 2,20
ArpaKg0,800,80
Kütlü pamukKg 2,20 4,00
Preseli pamukKg 8,10 10,00

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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