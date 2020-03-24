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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.

24.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında boz kavlak fıstığın kilogramı 55,00-60,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamukKg9,259,25
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,002,00
BuğdayKg1,101,97
Boz kavlak fıstıkKg55,0060,00
Kütlü pamukKg2,803,20
Kütlü pamuk benekliKg 2,102,50

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Ekonomi

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