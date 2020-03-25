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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.

25.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 2,00-3,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
ArpaKg0,801,16
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,003,20
BuğdayKg1,502,00
AyçiçeğiKg2,502,50
PirinçKg 3,003,00

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Ekonomi

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