Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
26.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Preseli pamuk
|Kg
|7,90
|7,90
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|5,01
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,31
|Mısır
|Kg
|0,80
|1,26
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,00
|2,03
|Arpa
|Kg
|0,80
|0,80
Kaynak: AA