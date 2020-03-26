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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.

26.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:02
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 7,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
ÜrünMiktarEn düşük (TL) En yüksek (TL)
Preseli pamukKg7,907,90
Kırmızı kabuklu mercimek Kg2,005,01
BuğdayKg1,101,31
MısırKg0,801,26
Kütlü pamukKg2,002,03
ArpaKg 0,800,80

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Ekonomi

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