Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,30 liradan satıldı.
31.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:36
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 8,80-9,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|1,20
|1,20
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,63
|4,63
|Mısır
|Kg
|0,90
|1,25
|Buğday
|Kg
|1,00
|1,70
|Arpa
|Kg
|0,85
|0,90
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,50
|2,65
|Preseli pamuk
|Kg
|8,80
|9,30
Kaynak: AA