Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
01.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:44
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,92
|0,92
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,79
|5,55
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,00
|Kütlü pamuk
|Kg
|2,50
|2,55
|Preseli pamuk
|Kg
|9,00
|9,00
Kaynak: AA