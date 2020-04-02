Şanlıurfa Ticaret Borsası
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,20 liradan satıldı.
02.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:54
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 8,50-9,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|4,75
|5,05
|Buğday
|Kg
|1,51
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,25
|1,30
|Preseli pamuk
|Kg
|8,50
|9,20
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,80
|1,19
Kaynak: AA