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Şanlıurfa tır zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı

TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktıŞanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 15:26 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:29
TIR zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği iki TIR'ı durdurdu. Arama yapılan TIR'ların gizli bölmelerinde 3 bin 150 paket kaçak sigara ile 44 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Kaçak sigara ve cep telefonlarına el koyan polis, 2 sürücüyü gözaltına alarak soruşturma başlattı.
Şanlıurfa tır zulasından kaçak telefonlar ve sigara çıktı

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Kaynak: DHA


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