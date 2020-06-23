ŞANLIURFA Traktörün römorku devrildi, yol kenarında yürüyen kişi öldü

Traktörün römorku devrildi, yol kenarında yürüyen kişi öldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, traktörün arkasındaki römorkun devrilmesiyle altında kalan Ferit Kayışkıran (56), yaşamını yitirdi.

23.06.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:22
Traktörün römorku devrildi, yol kenarında yürüyen kişi öldü
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, traktörün arkasındaki römorkun devrilmesiyle altında kalan Ferit Kayışkıran (56), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Ferit Kayışkıran, aynı noktada dönmeye çalışan Ramazan Ağırtaş yönetimindeki 15 PP 406 plakalı traktörün arkasında bağlı olan römorkun devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kayışkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, Kayışkıran'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı. ŞANLIURFA Traktörün römorku devrildi, yol kenarında yürüyen kişi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Siverek, Güncel, Haber

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