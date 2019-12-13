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Şanlıurfa-tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldüŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.

13.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:53
Tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü
'nın ilçesinde gece evinin bahçesindeki tuvalete giderken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ömer İrkek (70), yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Siverek ilçesi Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ömer İrkek, evlerinin bahçesindeki tuvalete giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan İrkek yaralandı. Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer İrkek, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ömer İrkek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber Ömer ŞULULŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa-tuvalete giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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