Şanlıurfa Ulaşım Zirvesi İlk Gün Oturumları ile Devam Etti

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu
ve Batı Asya
Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile UCLG-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa
Zirvesi, düzenlenen ilk gün oturumları ile tamamlandı.
Zirvenin 1. gününde Türkiye
, Almanya
, Birleşik Krallık
, Güney Kore
, Filistin
, Hindistan
, Kazakistan
, Kuveyt
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, Libya
, Lübnan
, Malezya
, Mısır
, Nijerya
, Suriye
, Ürdün
, Yemen
gibi farklı ülkelerden 400'ün üzerinde yetkili katılım sağladı. Akıllı ulaşım, ulaşım finansman, yönetişim ve işletme, çevre dostu ulaşım ve iyi uygulama örneklerinin sunulduğu toplantıda, Mewa Bölgesinde daha iyi bir kentsel mobiliteye nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı arandı.
UCLG-Mewa yönetim kurulu ve konsey ortak toplantısı taslak gündem maddeleri ile idari oturumun işlendiği ilk günkü toplantıda, toplu taşımayı yaygınlaştırmak konusu ele alınırken İlk oturum İngiltere
, Malezya ve Hindistan'dan katılan profesörlerin sunumları ile devam etti. Ardından 2. oturuma geçilerek, marka şehirlerde kentsel mobilitenin önemi İngiltere, Kazakistanlı Almanya ve Türkiyeli bilim adamlarının bildirileri ile devam etti.
Son olarak Toplantının 1. Gününde UCLG-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Kentsel Mobilite Komitesi İdari Oturumlarına geçildi. Bu oturumda UCLG-Mewa yönetimi tarafından 2018 yıllık faaliyet raporu, 2019 yılı mali rapor, Ombudsman raporları, faaliyet raporu, İETT
Tümendeks projesi ve şehirlerde toplu ulaşım kalitesi bakımından yapılan değerlendirmeler görüşüldü.
Öte yandan Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği
(AB
) tarafından desteklenen ve 570 Milyon Euro'dan fazla finansman sağlayan TURSEFF, sürdürülebilir enerji, su verimliliği, ham madde verimliliği ve atık yönetimi gibi döngüsel ekonomiye yönelik bileşenler görüşüldü.
Ayrıca 21 kasım saat 09.00'da başlayacak olan 2. gün oturumları, akıllı ulaşım programı, ulaşım finansman, yönetim ve işletme konuları, çevre dostu ulaşım, Orta Doğu Bölgesi şehirlerinde ulaşım konuları ile devam edecek. - ŞANLIURFA
Orta Doğu,Şanlıurfa
21 Kasım 2018 Çarşamba 10:25