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ŞANLIURFA Uyuşturucu iğneyle vurulan köpek öldü, belediye soruşturma başlattı

Uyuşturucu iğneyle vurulan köpek öldü, belediye soruşturma başlattı (2)KÖPEKLERE KAYMAKAM SAHİP ÇIKTIŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediye personelinin uyuşturucu iğneyle vurması sonucu telef olan sokak köpeğinin 6 yavrusuna Kaymakam Ömer Dereci sahip çıktı.

28.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:35
Uyuşturucu iğneyle vurulan köpek öldü, belediye soruşturma başlattı (2)
KÖPEKLERE KAYMAKAM SAHİP ÇIKTI
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde belediye personelinin uyuşturucu iğneyle vurması sonucu telef olan sokak köpeğinin 6 yavrusuna Kaymakam Ömer Dereci sahip çıktı. Kaymakam Dereci'nin talimatıyla köpekler kaymakamlık konutuna götürülerek, bakımı yapıldı.
Anne köpeğin ölümüne yol açan 2 belediye personeli hakkında ise adli ve idari soruşturma açıldı.
Bu arada Kaymakam Ömer Dereci, başıboş köpekler nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğu ilçeye hayvan barınağı yapılması için girişimde bulunacaklarının belirtti. ŞANLIURFA Uyuşturucu iğneyle vurulan köpek öldü, belediye soruşturma başlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ömer Dereci, Güncel, Haber

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