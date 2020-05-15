ŞANLIURFA Vali Erin İmza attığım en hayırlı proje

Vali Erin: İmza attığım en hayırlı projeŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Eyyüp Peygamber Türbesinde yapımı süren Eyyüp Nebi Ziyaretgah Platosunda inceleme yaptı.

15.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:32
Vali Erin: İmza attığım en hayırlı proje
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Eyyüp Peygamber Türbesinde yapımı süren Eyyüp Nebi Ziyaretgah Platosunda inceleme yaptı. Vali Erin, yaptığı açıklamada, "İmza attığım en hayırlı proje Eyüpnebi Ziyaretgahıdır" dedi.
Vali Abdullah Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci'yle birlikte Eyyüp Nebi Mahallesinde yer alan Eyyüp Peygamber Türbesini ziyaret etti. Vali Erin, beraberindekilerle birlikte makamda bulunan sabır taşı önünde oturarak dua edip, yapımı devam eden 400 dönümlük Eyyüp Nebi Ziyaretgah Platosundaki çalışmaları inceledi. İnşaat çalışmalarının hızlandırılması yönünde yüklenici firma yetkililerine talimat veren Vali Erin, yetkililerle de istişare toplantısı yaptı. Projenin hızlı şekilde tamamlanması için talimat veren Vali Erin, "400 dönümlük bu alana yapılacak projenin bedeli toplam 100 milyon liranın üzerinde. Hazreti Mevlana'nın türbesinden de Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesinden de daha büyük, daha şık, manevi değerleri yansıtacak bir proje olacak. Bu yatırımla birlikte ticari alanlar, ibadethaneler, ziyaret alanları, şifalı suyun işletilmesiyle ilgili alanlar, dükkanlar yer alacak. Burada çalışacak, iş sahibi olacak sizin çocuklarınız olacak. Bu proje tamamlandıktan sonra şu anda yıllık 50 bin turist geliyorsa bu rakam elli katına çıkacak. Her gelen insanın da buraya sağlayacağı bir katma değer olacak. İmza attığım en hayırlı proje" dedi. ŞANLIURFA Vali Erin İmza attığım en hayırlı proje

Kaynak: DHA

Etiketler: Viranşehir, Güncel, Haber

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