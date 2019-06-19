19.06.2019 18:45
Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTISiverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)
ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Cep telefonu görüntülerinde genç bir kız önce balkonda ardından ise dışarıda silahlı kavgayı saniye saniye kayda alıyor. Kürtçe konuşarak yakınlarından yardım isteyen genç kızın çektiği görüntülerde, silahlı kavgada saldırıda kurşunların hedefi olarak yere düşenlerin ardından gözyaşı döktüğü anlaşılıyor.Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama
Kaynak: DHA
kavga, Şanlıurfa, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:43 KARVAK Başkanı Yusuf Cevahir'in annesi Elmas Cevahir son yolculuğuna uğurlandı
19:43 Muğla'da sağanak etkili oldu
19:42 Kıbrıs gazilerine madalya tevcih edildi
19:42 Kıbrıs Gazisi Hüseyin Subutay son yolculuğuna uğurlandı
19:42 "Sağlık için 10 bin adım" yürüyüşü
19:41 Susurluk'ta sağanak yağış hayatı felç etti
19:41 Kapadokya'da yeraltı şehrini su bastı