19.06.2019 21:32
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Şanlıurfa Valiliği'nden 6 kişinin öldüğü kavga ile ilgili açıklama (2)

Şanlıurfa Valiliği

ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTISiverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

ÇATIŞMA ANINA AİT FARKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Siverek ilçesinde İzol Aşireti mensupları arasında çıkan 4 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın cep telefonuyla çekilmiş yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Cep telefonu görüntülerinde genç bir kız önce balkonda ardından ise dışarıda silahlı kavgayı saniye saniye kayda alıyor. Kürtçe konuşarak yakınlarından yardım isteyen genç kızın çektiği görüntülerde, silahlı kavgada saldırıda kurşunların hedefi olarak yere düşenlerin ardından gözyaşı döktüğü anlaşılıyor.


Kaynak: DHA
Siverek, Güncel

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