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Şanlıurfa Valiliği yazlıkçıları uyardı

Şanlıurfa Valiliği, bağ bozumu ve yayla sezonunun yakında sona ereceğini hatırlatarak, terör örgütü mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, il genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi ve benzeri olarak kullanılan her türlü...

26.09.2019 15:23Şanlıurfa Valiliği yazlıkçıları uyardı
Şanlıurfa Valiliği, bağ bozumu ve yayla sezonunun yakında sona ereceğini hatırlatarak, terör örgütü mensuplarının gıda maddesi ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, il genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi ve benzeri olarak kullanılan her türlü yapıda erzak ve yaşam malzemesi bırakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yerleşim yerlerinden uzakta bulunan yazlık, bağ evi, yayla evi, hayvancılık veya tarımsal faaliyetler sebebiyle kurulan yapılarda yaşayan vatandaşlarımız, yerleşim yerlerine, şehir merkezlerine dönme hazırlığı yapmaktadır. Bu gibi yapılarda yaşayan vatandaşlarımızın, hem hırsızlık olaylarına karşı hem de ülkemizin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü mensuplarının erzak ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla, terk edilen ev ve yapılarda değerli eşya, gıda maddesi ve yaşam malzemeleri bırakmamaları önem arz etmektedir. Valiliğimizce alınan tedbirler, genel bir emirle Kaymakamlıklarımıza, güvenlik birimlerimize ve muhtarlıklarımıza iletilmiştir. Her zaman devletinin yanında olan vatandaşlarımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine, güvenlik birimlerimize yardımcı olacaklarına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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