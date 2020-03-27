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Şanlıurfa Valiliğinden açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki bir hastanenin acil servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

27.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:38
Şanlıurfa Valiliğinden açıklama Açıklaması
Şanlıurfa Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki bir hastanenin acil servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Söz konusu görüntülerin kentteki hastanelerle ilgisinin bulunmadığı belirtilen açıklamada şunları kaydedildi:
"Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Haliliye ek bina acil servisinde çekildiği iddia edilen görüntülere bazı sosyal medya hesaplarında yer verildiği ve paylaıldığı müşahade edilmiştir. Söz konusu görüntülerin İlimizdeki hastanelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Art niyetli olduğu değerlendirilen bu paylaşımlarla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup; vatandaşlarımızın, resmi makamların açıklamaları dışındaki açıklama ve paylaşımlara kesinlikle itibar etmemesi büyük bir önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: Acil Servis, Şanlıurfa, Güncel

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