Haberler » Güncel » Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:24Şanlıurfa Valisi Erin, AA'nın
Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erin, haber, yaşam ve kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.
Vali Erin, haberde Muhammed Said'in " 'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşamda Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın Fransa- maçında çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Erin, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmakta zorlandığını anlatan Erin, şunları kaydetti:
"Fotoğraflardan birinin Harran'da çekilmesi nedeniyle, milliyetçilik yaptık ve onu seçtik. Barış Pınarı Harekatı ile güvenli hale getirilen Suriye'nin normale döndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Şanlıurfa Valiliği olarak gerekli her türlü desteği oradaki kurum ve kuruluşlara veriyoruz. Suriye'deki yıkımı temsil etmesi nedeniyle de diğer fotoğrafı seçmiş olduk. Bir diğeri de milli takımımızın, Türkiye'nin mazlum ve mağdurun yanındaki sesine itiraz eden ve buna muhalefet gösteren zihniyete karşı ayakta duruşu sergileyen asker selamını simgeleyen fotoğraf."

Şanlıurfa, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06 Sivas-divriği'de, demir yolunda iş makineleri çarpıştı 1 ölü, 7 yaralı - Haber
16:06 Kocaeli-gelinlikle karşılayan eşine şiddet uygulayan koca tutuklandı - Haber
16:01 Başkan Yılmaz, meslek adamlarıyla buluştu - Haber
16:01 Koçbaşı ile kapıyı kırıp uyuşturucu satıcılarını bastılar - Haber
16:01 Uysal'dan meclis üyelerine " Hayır" tepkisi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
9.12.2019 16:06:45