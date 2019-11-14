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Şanlıurfa Valisi Erin: "Cephanelikte patlama meydana geldi"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı.

14.11.2019 00:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:16
Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki cephanelikte patlama meydana geldiğini belirterek, "Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." dedi.
Erin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda meydana geldiğini söyledi.
Patlamanın cephanelikte yaşandığını aktaran Erin, "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık." bilgisini verdi.
Erin, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını sözlerine ekledi.
Şanlıurfa Valisi Erin:

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


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