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Şanlıurfa Valisi Erin, Cezayir'den getirilen vatandaşları ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cezayir'den getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti.

10.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:18
Şanlıurfa Valisi Erin, Cezayir'den getirilen vatandaşları ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cezayir 'den getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrenci yurduna yerleştirilen vatandaşları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erin, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp ile Osmanbey Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'nda ayrı odalarda kalan vatandaşlarla görüştü.
Ziyaretinde toplum sağlığının korunması amacıyla uygulanan karantina sürecine dikkati çeken Erin, konuklara bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.
Erin'e teşekkür eden vatandaşlar her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını, hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti.
Cezayir'den 5 Nisan'da getirilen 321 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için Şanlıurfa'daki öğrenci yurduna yerleştirilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Cezayir, Güncel
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