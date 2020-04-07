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Şanlıurfa Valisi Erin'den Berat Kandili mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:14
Şanlıurfa Valisi Erin'den Berat Kandili mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Erin, mesajında, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınını anımsatarak, bu gece yapılacak duaların, bu illetten kurtulmaya vesile olmasını temenni etti.
Salgın hastalık riski nedeniyle dua ve ibadet için vatandaşların bir araya gelmemesini, herkesin ibadetini evinde yapmasını isteyen Vali Erin, Berat Kandili'ni tebrik etti.
Vali Erin, mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Temizliği esas alan yüce dinimiz İslam'a göre özel önem atfedilen gün ve gecelerden biri olan şaban ayının 15'inci gecesi, her hikmetli işin Rabbimiz tarafından gelen bir emirle ayırt edildiğine inanıldığı Berat gecesidir. Mübarek ramazan ayının müjdecisi olan bu gece, gönüllerin rahmet talebiyle Allah'a yöneldiği, her türlü maruzatın arz edildiği ve hayırlı olanın talep edildiği bulunmaz bir fırsattır. Tüm insanlığın büyük bir salgınla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, bu hayırlı geceyi fırsat bilerek yapılacak dualarımızın kabul olmasını diliyor, Rahman ve Rahim olan Cenab-ı Allah'ın başta İslam alemini ve tüm insanlığı bu illetten kurtarmasını niyaz ediyorum. Bu gece vesilesiyle yapacağımız dua ve ibadetlerimizi, salgın tedbirlerini de dikkate alarak her vatandaşımızın evlerinde yapmalarını özellikle istirham ediyor, mübarek Berat Kandilinizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Şanlıurfa, Güncel

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