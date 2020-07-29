Şanlıurfa Valisi Erin’den Kovid-19 açıklaması

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla mücadele konusunda imkanların yeterli olduğunu bildirdi.

Vali Erin, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü bir yaşam sürecinin hayata geçtiğini, bu amaçla ticari faaliyetler başta olmak üzere tüm faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Kentte salgın sürecinin tüm kurumlarca koordinasyon içerisinde takip edildiğini belirten Erin, "En etkili şekilde önlemler almaya ve takip etmeye devam edeceğiz. Gereksiz yere fırtınalar koparmaya gerek yok ama bu herhangi bir riskin olmadığı anlamına da gelmiyor. Hastane kapasitemiz, sağlık kurumlarının kapasitesi, yerel kurumlarımızın ve kamu idaresinin imkanları şu anda pandemiyle mücadeleye yeterli." dedi.

Öngürüler dışında olağanüstü bir durumla karşı karşıya olmadıklarını vurgulayan Erin, ancak kentte, vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını dile getirdi.

Bayramda tedbir çağrısı

Salgınla ilgili ihtiyaca göre tedbir alındığını anlatan Erin, şöyle devam etti:

"Yeni dönemde hayatı kısıtlayıcı bir durum söz konusu olmayacak. Bayram dolayısıyla toplu bayram ziyaretleri, bayram yemekleri, toplu eğlenceler, ziyaretler, bunların hiçbirinin yapılmaması konusunda Hıfzıssıhha Kurulunca aldığımız kararlar var. Daha dikkatli olmaya özen göstermemiz gerekiyor. Telefonlar var, görüntülü olarak bayramlaşmak mümkün. Dolayısıyla yakınlarımızı, özellikle belli bir yaşın üstündekileri, çok sevdiğimiz insanları ve toplumun diğer bireylerini düşünerek, sorumluluk içerisinde telefonla görüşerek bayramlarını tebrik etmek yapacağımız en doğru şey olacak. Bayramda hareketliliği artırmak değil azaltmak gerekiyor. Her birimizin kendi aile bireylerimizle bu bayramı idrak etmesinde toplum sağlığı açısından fayda sağlayacağını değerlendiriyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de maske, sosyal mesafe gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bayramın, daha fazla yakınlaşma dönemi olmasına rağmen Kurban Bayramı'nda tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Beyazgül, gönüllerin yakınlaşması, sosyal mesafenin korunması temennisinde bulundu.

Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğul, Tiracet Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Şekif Bakay ve merkez ilçe belediye başkanları katıldı.