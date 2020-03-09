Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, Suriye 'nin Tel Abyad kentinde terör örgütü PKK/YPG tarafından kontrol noktasına düzenlenen saldırıda yaralanan Türk askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Tel Abyad kentinde cumartesi günü terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri, hayatını kaybederken, 6 Türk askeri de yaralandı.Şanlıurfa Valisi Erin, kentte tedaviye alınan yaralı askerleri hastanede ziyaret etti. Vali Erin, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldıktan sonra askerlere 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini kaydeden Vali Erin, operasyonlarda yaralanan askerlerin her türlü tedavilerinin yapıldığını belirtti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Şanlıurfa Valisi Erin'den Suriye'de yaralanan askerlere ziyaret
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı