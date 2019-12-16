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Şanlıurfa Valisi Erin'den yağıştan etkilen mahalleye ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yağışlardan etkilenen Akçakale'nin Nusretiye Mahallesi'nde incelemede bulundu.

16.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:34Şanlıurfa Valisi Erin'den yağıştan etkilen mahalleye ziyaret
Valisi Abdullah Erin, yağışlardan etkilenen 'nin Nusretiye Mahallesi'nde incelemede bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin beraberindeki Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Afet ve Acil Durum Merkezi Müdürü Mahmut Sönmez ile birlikte aşırı yağıştan etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erin, zarar tespitinin yapılması ve vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesi için talimat verdi.
Evi zarar gördüğü için çocuklarının evlerine yerleşen 110 yaşındaki Mehmet Edemli'yi de ziyaret eden Vali Erin, yaşlı adamın evinin bir an önce temizlenmesi talimatı verdi.
Ziyarete sevinen Edemli, görevlilere teşekkür ederek dua etti.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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