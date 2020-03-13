Şanlıurfa Valisi Erin'den yaralı askerlere ziyaret
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri, hastane ziyaret etti.
13.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:40
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye 'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri, hastane ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile dünkü terör saldırısında yaralanan askerleri, tedavi gördüğü Viranşehir Devlet Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, yaralı askerlerin yakınlarıyla görüştü.
Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek, "Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ile dünkü terör saldırısında yaralanan askerleri, tedavi gördüğü Viranşehir Devlet Hastanesinde ziyaret etti, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Askerlere geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, yaralı askerlerin yakınlarıyla görüştü.
Vali Erin, askerlerin hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmadığını belirterek, "Tüm milletimize geçmiş olsun. Rabbim, milletimizi ve kahraman askerlerimizi muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Güncel
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Güncel
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi