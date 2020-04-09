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Şanlıurfa Valisi Erin polis teşkilatını tebrik etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren bütün emniyet mensuplarını tebrik etti.

09.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:02
Şanlıurfa Valisi Erin polis teşkilatını tebrik etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca hizmet veren bütün emniyet mensuplarını tebrik etti.

Vali Erin mesajında, "Türk Milleti'nin köklü medeniyetinden beslenen vatan sevgisi ve disiplin anlayışıyla, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan Türk Polis Teşkilatı, ülkemizde huzur ve düzenin sağlanması, milletimizin can ve mal güvenliğinin temini, suç işlenmesini önlemek ve suçluları adalete teslim etmek gibi görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Gecesini gündüzüne katarak, vazifesi uğruna ailesi başta olmak üzere her şeyinden fedakarlık eden polisimiz, üstün insani vasıflarıyla her zaman milletinin yanında olmuş, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlama adına büyük kahramanlıklar göstermiştir. 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle, millet olarak huzur ve güvenliğimizi temin eden Türk Polisine bir kez daha şükranlarımı sunuyor, şehit polislerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Polislik gibi onurlu bir görev yaparak, Şanlıurfa'nın huzur kenti olmasının en büyük kahramanları olan tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Polis, Güncel
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