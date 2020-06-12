Şanlıurfa Valisi Erin Pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladı

Şanlıurfa Valisi Erin: Pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladıŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, koronavirüs süreciyle ilgili ülke geneli vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla Şanlıurfa'daki vaka sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.

12.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:27
Şanlıurfa Valisi Erin: Pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladı
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, koronavirüs süreciyle ilgili ülke geneli vaka tablosunda düşüş yaşanmaya devam ederken, kontrollü sosyal hayatın başlamasıyla Şanlıurfa'daki vaka sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınında ülke genelinde yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla 1 Haziran'dan sonra Şanlıurfa'da, pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle can kayıplarının da yaşandığı ilde, son 12 günde 137 adreste 14 günlük karantina tedbiri kararı alındı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında akşam saatlerinde video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulu, son güncel rakamları ve tedbir kararlarını istişare etti. Toplantıda kentte, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, toplu tüketim yerleri ve bazı iş yerlerinin faaliyetlerinin kısıtlandığı dönemde vaka sayısının düştüğü ifade edildi. Ülke ortalamalarının altında seyreden koronavirüs tablosunun, kontrollü sosyal hayat kurallarının başladığı tarihten itibaren Şanlıurfa'da hızla yükseldiği ve can kayıplarının yaşanmaya başladığına dikkat çekilen toplantı sonrası Vali Abdullah Erin vatandaşlara uyarıda bulundu.
Maske, mesafe ve hijyen konularına daha çok dikkat edilmesini isteyen Vali Erin, ilk vakanın görüldüğü tarihten itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanlığı, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin iyi bir performans ortaya koyduğunu ve dünyaya örnek teşkil eden bir pandemi sürecinin yönetildiğini ifade etti.
'ŞANLIURFA'DA, POZİTİF VAKA SAYISI HIZLA YÜKSELMEYE BAŞLADI'
Toplu bulunulan mekanlarda mesafe ve maske kuralının ihmal edilmemesi ve fazla zaman geçirilmemesi gerektiğini dile getiren Vali Erin, şöyle devam etti:
"Mart ayında ülkemizde tespit edilen ilk vakanın ardından uygulanan izolasyon tedbirleri sayesinde, normalleşme sürecinin başladığı Haziran ayının başlarına kadar Şanlıurfa'da ciddi bir risk bulunmuyordu. Ancak Haziran ayının başlarından itibaren vaka sayımızın ve can kaybımızın artmaya başladığını üzülerek açıklamak durumundayız. Vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmamalarını, akraba ve komşu ziyaretlerini ertelemelerini istirham ediyor, Şanlıurfa için riskin 10 gün öncesinden daha yüksek olduğunu belirtmek istiyorum." Şanlıurfa Valisi Erin Pozitif vaka sayısı hızla yükselmeye başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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