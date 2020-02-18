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Şanlıurfa Valisi Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36Şanlıurfa Valisi Erin Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen 'nin Rasulayn ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve hayatın normale döndüğü Rasulayn ilçesini ziyaret eden Erin, Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerince karşılandı.
Huzurun sağlanması adına yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Erin, Rasulayn Emniyet Müdürlüğü ve askeri kontrol noktaları ile Rasulayn Hastanesinde devam eden tadilat ve tefrişat çalışmalarını inceledi.
Erin, son olarak Rasulayn Yerel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, ilçedeki çalışmalar değerlendirildi.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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