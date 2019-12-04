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Şanlıurfa Valisi Erin: "Suriyelilerin evine kavuşmasını sağlamak istiyoruz"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bütün kurum ve kuruluşların Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için çalıştığını söyledi.

04.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:05Şanlıurfa Valisi Erin:
Valisi Abdullah Erin, bütün kurum ve kuruluşların Suriyelilerin evlerine güvenli dönüşünü sağlamak için çalıştığını söyledi.
Vali Erin başkanlığında Ceylanpınar ilçesindeki TİGEM Toplantı Salonu'da, Valilik bünyesinde kurulan Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi koordinatörleri ve Rasulayn Yerel Meclisi üyelerinin katılımıyla toplantı yapıldı.
Toplantıda terör örgütünden temizlenen Rasulayn'da Türkiye'nin yürüttüğü ve tamamladığı çalışmalar detaylı olarak ele alındı.
Vali Erin, yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde Türkiye'nin çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.
Rasulayn'da çok sayıda birim tarafından çalışmalar yürütüldüğünü belirten Erin, şöyle devam etti:
"Bunların arasındaki görev bölüşümünü iş birliği içerisinde çalışmaya dayalı bir anlayış ile oluşturmamız ve bunu hızlı bir şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bütün kurum ve kuruluşların, hepimizin tek bir hedefi var. Bölgeyi teröristlerden ve terör gruplarından tamamen temizlemek, yerinden yurdundan edilen Suriyelilerin evine, bağına, bahçesine kavuşmasını sağlamak istiyoruz. İnsanların aileleriyle, çoluk ve çocuklarıyla birlikte huzur içerisinde yaşayabileceği huzur ortamını oluşturmaktır hedefimiz."
"Sizin desteğinize ihtiyacımız var"
Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Meri el Yusuf da Türkiye'ye Rasulayn'da yürüttüğü çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Bölgenin terörden temizlenmesi dolayısıyla büyük bir mutluluk duyduklarını aktaran Meri el Yusuf, "Meclis ve güvenlik güçleri olarak halkın bizden ilk istediği şey güvenliktir. Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu olmasaydı şimdi Rasulayn özgürleşmeyecekti. Barış Pınarı Harekatı'nın hakiki barışa ulaşabilmesi için sizin desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.
Toplantıya vali yardımcıları Şahin Aslan ve İsmail Çetinkaya ile kurumların koordinatörleri de katıldı.

Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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