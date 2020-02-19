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Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.

19.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:34Şanlıurfa Valisi Erin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu
Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad'da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmaları inceledi.
Tadilatı süren kamu binalarında gezen Vali Erin, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Erin, ziyaretlerinin ardından Yerel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, ilçede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.
Açıklamada, Tel Abyad ve Rasulayn'da, hayatın normale dönmesi için insani yardımların yanında kamu hizmetlerinin de sorunsuz verilmesi için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel

Kaynak: AA

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