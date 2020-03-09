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Şanlıurfa Valisi Erin, yaralı askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanıp hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:36
Şanlıurfa Valisi Erin, yaralı askerleri ziyaret etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanıp hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Erin, harekat bölgesi olan Tel Abyad'da farklı dönemlerdeki saldırılarda yaralanan 5 kahraman Mehmetçiği tedavi gördükleri Akçakale Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Erin, tek tek görüştüğü Mehmetçiklerle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.
Vali Erin, Tel Abyad'a sızmaya çalışan teröristlerin kontrol noktasında düzenlediği saldırıda yaralanan bir askerin ailesiyle de hastanede görüştü.

Kaynak: AA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Güncel
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