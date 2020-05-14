Şanlıurfa Valisi: PTT'deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

Şanlıurfa Valisi: PTT'deki yoğunluğun önüne geçemiyoruzŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte 1,5 milyon kişinin yardım aldığını belirterek, "PTT gişelerinde 22 personel yaklaşık 5 bin işlem yapıyor.

14.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:12
Şanlıurfa Valisi: PTT'deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz
ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte 1,5 milyon kişinin yardım aldığını belirterek, "PTT gişelerinde 22 personel yaklaşık 5 bin işlem yapıyor. Günde 300 bin kişi kuyrukta bulunuyor. Bu yoğunluğun önüne geçemiyoruzö dedi.
Şanlıurfa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık nakdi yardım ve diğer işlemleri gerçekleştirmek için PTT şubesine dönüştürülen Gazi Ortaokulu'na gelenler, sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturdu. Kalabalıkta dip dibe sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, polis ve görevlilerin sosyal mesafe uyarısına da aldırış etmedi.
VALİ İNCELEMEDE BULUNDU
Koronavirüs salgınına davetiye çıkaran görüntülerin yaşandığı okullarda incelemede bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğunluğu azaltmak adına PTT'den takviye personel talep ettiklerini söyledi. Kuyrukta bulunanların çoğunluğunun elektrik faturası yatırmak için beklediğini ifade eden Vali Erin, şöyle dedi:
'Koronavirüs salgınının ülkemizde ve Şanlıurfa'da görülmeye başlamasıyla birlikte bütün tedbirlerimizi aldık. Ancak Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan ve nüfusu Suriyelilerle birlikte 2,5 milyona tekabül eden kentimizde yaklaşık 1,5 milyon dar gelirli ailelerimiz bulunmaktadır. Bunlar yardım almak ve en önemlisi DEDAŞ faturalarında gecikme ve faizlerinin işlenmemesi, elektriklerinin kesilmemesi için kuyruklata bekleyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Pandemi sürecinde bunların borçlarının ertelenmesi ve taksitlere bölünmesi için ilgili bakanlıklarla ve DEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde bir sonuç alamadık. Her gün 300 bin civarında vatandaşımız işlem yapmak veya yardım almak için kuyrukta ve çarşılarda bulunuyor. PTT'de yaşanan yoğunluğun azaltılması için okulları faaliyette koyduk ancak bu da sorunu çözmedi. Fazla personel isteğimizle PTT şubelerinde görevli sayısı 22'ye çıkarıldı ve günde 5 bin işlem yapılıyor. Yine kolluk kuvvet sayımızın yetersizliği nedeniyle yaşanan bu yoğunluğu çözme aşamasında zorlanıyoruz.ö Şanlıurfa Valisi: PTT’deki yoğunluğun önüne geçemiyoruz

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, PTT, Güncel, Haber

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