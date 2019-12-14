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Şanlıurfa Valisi Resulayn halkının taleplerini dinledi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

14.12.2019 12:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:51Şanlıurfa Valisi Resulayn halkının taleplerini dinledi
Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen 'nin Rasulayn ilçesi sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Sınır ötesinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelemek üzere Rasulayn'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, cuma namazını buradaki Suriyelilerle birlikte kıldı. Namazdan sonra Suriyelilerle bir araya gelerek onların taleplerini dinleyen Erin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın asıl amacının, bölgeyi terör örgütlerinin işgalinden kurtararak burada yaşayan vatandaşların huzur ve refahını sağlamak olduğunu, Suriye Milli Ordusu'nun da desteğiyle bu amacın kısa sürede gerçekleştiğini aktardı.

Türkiye'nin her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve Suriye halkının yanında olduğunu ifade eden Erin, "Suriye halkının kendi toprakları üzerinde özgürce yaşaması, terör örgütlerinin zulüm ve baskısından uzak kalması için canını feda eden kahraman askerlere Yüce Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Yaşam

Kaynak: İHA

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