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Şanlıurfa Valisi yeni yıla polislerle girdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni yıla uygulama noktasında ve Eyyübiye Polis Merkezinde güvenlik güçleriyle girdi.

01.01.2020 08:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:50 Şanlıurfa Valisi yeni yıla polislerle girdi
Valisi Abdullah Erin, yeni yıla uygulama noktasında ve Merkezinde güvenlik güçleriyle girdi.

Vali Abdullah Abdullah Erin, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile yeni yılı güvenlik güçleriyle geçirdi. Polis ve jandarma ekiplerinin kent genelindeki uygulama noktalarını gezen Vali Erin ve beraberindekiler, personele yeni yılda başarı diledi. Uygulama noktasında durdurulan araçların içerisindeki vatandaşlarla da sohbet eden Erin, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Daha sonra Eyyübiye Polis Merkezine geçen Vali Erin ve beraberindekiler, burada görev yapan polislere başarılar dileyerek yeni yıla onlarla girdi. Burada gazetecilere açıklama yapan Erin, yeni yılın Şanlıurfa'ya ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. Yaptıkları üstün çalışmalar nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür eden Vali Erin, "Sıkıntılı günlerde Şanlıurfa'nın hem merkezinde hem de ilçelerinde terörle ve terör örgütleriyle mücadelede oldukça başarılı bir yılı geride bıraktık. PKK başta olmak üzere IŞİD terör örgütüyle mücadele anlamında da emniyet ve jandarma teşkilatlarımız diğer büyük operasyonlar gerçekleştirdiler. Engelledikleri ve önüne geçtikleri birçok olayla Türkiye'nin gündemine oturabilecek büyük başarıları imza attılar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Eyyübiye, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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