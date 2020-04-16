Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Şanlıurfa Valisinden PTT talimatı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle PTT'nin hizmet saatleriyle ilgili talimat verdi.

16.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:27
Şanlıurfa Valisinden PTT talimatı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgını nedeniyle PTT'nin hizmet saatleriyle ilgili talimat verdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PTT şubelerinde daha önce yaşanan yoğunluğun alınan tedbirler sayesinde azaldığını ancak her ay düzenli yapılan ödemeler nedeniyle yeniden yığılma olmaması için ek tedbirler alındığını hatırlattı. PTT şubelerindeki en önemli yığılmanın, elektrik tüketim desteği ödemelerinden kaynaklandığını belirten Vali Erin, yığılmayı önlemek için ödemelerin doğum tarihinin son rakamına göre günlere yayıldığını ve ihtiyaç olması halinde şubelerin hem öğlen arasında, hem akşam saat 20.00'a kadar ve gerektiğinde daha geç saatlere kadar açık tutulmasına yönelik düzenlemeler yapıldığını ifade etti. Vali Erin, kolluk kuvvetleri ve PTT güvenlik görevlilerince yeterli önlemler alınarak, PTT şubeleri önünde yığılmaya kesinlikle müsaade edilmemesi talimatı verildiğini de duyurdu.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların evlerinde kalmalarının büyük önem taşıdığını dile getiren Vali Erin, "Bu durumdaki vatandaşlarımızın fatura ödeme, bankacılık işlemleri ve her türlü ihtiyacı Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından temin edilmeye devam edilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun, bu durumdaki vatandaşlarımızın dışarıya çıkmalarına müsamaha gösterilmeyecek, bu karara uymayanlara cezai işlem mutlaka yapılacaktır" dedi.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sosyal yardım, bankacılık işlemleri ve diğer ihtiyaçlarının yerine getirilmesi faaliyetlerinin, sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonlarında da yapılacağını belirten Vali Erin, vefa sosyal destek gruplarının hafta sonu da çalışacağını ifade etti.

Elektrik desteği ödemesinde güne dikkat

Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafeyi korumak adına Şanlıurfa'da alınan tedbirler kapsamında, elektrik tüketim desteğinden faydalanan vatandaşlardan doğum tarihinin son hanesi 0, 1, 2 ve 3 olanlar 16 Nisan 2020 Perşembe, doğum tarihinin son hanesi 4, 5 ve 6 olanlar 17 Nisan 2020 Cuma, doğum tarihinin son hanesi 7, 8 ve 9 olanlar ise 20 Nisan 2020 Pazartesi günlerinde PTT şubelerinden faturalarını ödeyebileceği bildirildi. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan, işlemlerini yapacak yakınları bulunmayanların elektrik tüketim desteği işlemleri, vefa sosyal destek grupları aracılığıyla yapılacağı aktarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, PTT, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Kılıçdaroğlu’ndan Adana’daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haberler
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa Valisinden PTT talimatı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:31: Korona virüsünü yenen hemşire meslektaşlarının alkışlarıyla, ağlayarak hastaneden ayrıldı - Haber 12:30: Japonya'da hükümetin OHAL kapsamını tüm ülkeye yayması gündemde - Haber 12:30: Mercedes-Benz Türk, üretim faaliyetlerine tekrar başlıyor - Haber 12:30: "Korona Düzeni"nden "Tek Dünya Devleti"ne mi? - Haber 12:28: İş insanı otomobilinde ölü bulundu - Haber 12:24: Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı - Haber 11:12: Altının gram fiyatı 383,2 lirayla tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor - Ekonomi 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber