Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

28.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:42
Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri
Şanlıurfa ve Adıyaman 'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen İl İdare Kurulu toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.
Merkez Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de gün boyunca kentin muhtelif yerlerini dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi ekipleri ise Açıksu Caddesi'ni köpüklü suyla yıkadı.
Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür etti.
Adıyaman
Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Ali Deniz, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de milli bir mücadelenin sürdürüldüğünü belirtti.
Bu mücadeleye omuz vermek için genel merkezleri tarafından alınan karara değinen Deniz, üretilen yüz koruyucu siperlerden 20 bin, koruyucu maskelerden de 30 bin olmak üzere 50 bin ürünün, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere maliyetini üstlenmek istediklerini kaydetti.
Sağlık çalışanlarının korunması noktasında Memur-Sen olarak üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını vurgulayan Deniz, "Halkımızın alınan kararlara riayet etmesi, salgının asgari kayıpla atlatılmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Zeynel Abidin Beyazgül, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti Haberler
Karantinadaki kadın, odasını anlattı! Pilates topu detayı dikkat çekti
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı Haberler
Havuza düşen kangal köpeği, boynundan yakalayan kardeşi kurtardı
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi Haberler
Sokağa çıkma yasağı yüzünden 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi
ABD ve İngiltere’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Haberler
ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
İsrail basını: Merkel, Netanyahu’nun virüs yardımı isteğini reddetti Haberler
İsrail basını: Merkel, Netanyahu'nun virüs yardımı isteğini reddetti
Jandarmayı ’kavga var’ ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar Haberler
Jandarmayı 'kavga var' ihbarı ile çağırıp sürpriz yaptılar
4 Fransız’dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor Haberler
4 Fransız'dan biri koronavirüsün doğal olduğuna inanmıyor
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı Haberler
Koronavirüse yakalanan NTV muhabiri hastanede karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Mersin 'evde kaldı', sahil boş kaldı - Haber 17:38: Bilet bulamadı hüngür hüngür ağladı - Haber 17:37: Denizli'den 7 kente gerekli izinler alındığında otobüsle seyahat edilebilecek - Haber 17:36: Şehirler arası otobüs terminalinde sınırlandırma kuralları uygulanıyor - Haber 17:36: Bolu'da karantinaya alınanların sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma - Haber 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 17:14: Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü - Haber 17:10: Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı - Haber 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı - Haber 16:25: Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu - Magazin 14:30: İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı - Haber