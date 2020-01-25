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Şanlıurfa ve Adıyaman'dan, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi

Şanlıurfa ve Adıyaman'dan, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.

25.01.2020 01:18 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:18Şanlıurfa ve Adıyaman'dan, Elazığ'a sağlık ve arama kurtarma ekipleri gönderildi
ve 'dan, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 'a UMKE, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri gönderildi.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelen talep üzerine Şanlıurfa'dan AFAD İl Müdürlüğüne ait 2 arama kurtarma aracı, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 2 UMKE aracı, 1 ambulans ve 9 personel ile Büyükşehir Belediyesinin 1 kurtarma aracı ve 8 personeli bölgeye sevk edildi.
Adıyaman İHH Arama Kurtarmada görev yapan 20 kişilik ekip de bin battaniye ve su ile iki grup halinde Malatya ve Elazığ'a doğru yola çıktı.

Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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